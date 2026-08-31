Settembre parte con il caldo: sole e temperature oltre i 30 gradi

Bella giornata di sole oggi a Biella, con condizioni meteo stabili e temperature tipicamente estive. La colonnina di mercurio oscillerà tra una minima di 19°C e una massima di 31°C.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà poco nuvoloso, mentre nel corso del pomeriggio è previsto bel tempo, con ampie schiarite e temperature in aumento. Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Settembre inizia quindi all’insegna del caldo, con temperature che nei prossimi giorni continueranno a superare i 30°C anche Biella Un’estate che sembra voler lasciare il segno fino agli ultimi giorni.

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