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Segnalati a Zubiena moto ad alta velocità

La segnalazione del sindaco

Pubblicato

1 minuto fa

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Sulla Serra motociclisti spericolati segnalano fra loro l'arrivo dei carabinieri. Ennesimo, accorato appello per evitare che la strada della Serra si trasformi in un circuito da MotoGP
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Segnalati a Zubiena moto ad alta velocità.

Intervento ieri dei carabinieri dopo la segnalazione del sindaco. Il primo cittadino ha infatti chiamato in quanto in centro transitavano a forte velocità diverse moto. I carabinieri hanno effettuato alcuni controlli.

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