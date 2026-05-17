Attualità
Segnalati a Zubiena moto ad alta velocità
La segnalazione del sindaco
Segnalati a Zubiena moto ad alta velocità.
Intervento ieri dei carabinieri dopo la segnalazione del sindaco. Il primo cittadino ha infatti chiamato in quanto in centro transitavano a forte velocità diverse moto. I carabinieri hanno effettuato alcuni controlli.
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