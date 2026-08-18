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Scoppiano le liti a Candelo e Zumaglia

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma

Pubblicato

4 minuti fa

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Scoppiano le liti a Candelo e Zumaglia.

Una donna è stata minacciata a Candelo dal vicino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare le persone alla calma.

Altro intervento dei carabinieri a Zumaglia sempre per una lite tra vicini. Il figlio della vicina coinvolta è stato preso a schiaffi. Deciderà se procedere con la denuncia.

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