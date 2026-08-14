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Scoppia un incendio bosco a Pralungo: arriva il Canadair

Allarme rientrato in poco tempo per fortuna

Pubblicato

5 secondi fa

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Scoppia un incendio bosco a Pralungo: arriva il Canadair.

Allarme ieri per un incendio boschivo in una frazione di Pralungo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali. DEterminante l’attivazione del Canadair che ha spento le fiamme in poco tempo

 

 

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