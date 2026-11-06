Scontro tra un monopattino e un quadriciclo: un ferito

Incidente ieri nel tardo pomeriggio sulla tangenziale Sp 300 a Cerreto Castello. A scontrarsi un quadriciclo 50 condotto da una ragazza del 2010 di Valdilana e un monopattino elettrico. Questo condotto da un ragazzo del 2007 del Gambia. Quest’ultimo è rimasto ferito e portato in ospedale di codice verde.

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