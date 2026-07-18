Grave scontro frontale ieri, venerdì 17 luglio, intorno alle ore 13 a Gifflenga.

Schianto tra due auto a Gifflenga: donna in ospedale

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari del 118, i Carabinieri per i rilievi di rito e i Vigili del Fuoco, impegnati anche nella delicata operazione di messa in sicurezza di uno dei veicoli coinvolti, dotato di alimentazione elettrica.

Secondo i primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, una Dacia guidata da una donna del 1973, residente nella provincia di Vercelli, avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta. L’auto ha impattato frontalmente contro una BMW che procedeva nel senso di marcia contrario, al cui volante si trovava un giovane del 2005 residente nel Cossatese.

La conducente della Dacia, rimasta ferita nell’impatto, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale in codice verde. Fortunatamente, il giovane automobilista alla guida della BMW è uscito del tutto illeso dal violento impatto. I rilievi stradali sono proseguiti per determinare con esattezza le cause della sbandata.

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