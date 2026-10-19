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Schianto in superstrada. Lunghe code stamattina

È successo stamattina in direzione Biella. Schianto in superstrada. Lunghe code stamattina

Pubblicato

7 secondi fa

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Incidente stamattina sulla superstrada di Biella. Un automobilista alla guida di un fuoristrada ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail. Ha concluso la sua corsa in mezzo alla strada. Sul posto i carabinieri.

Si sono formate lunghe code.

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