AttualitàBiella
Schianto in superstrada. Lunghe code stamattina
È successo stamattina in direzione Biella. Schianto in superstrada. Lunghe code stamattina
Incidente stamattina sulla superstrada di Biella. Un automobilista alla guida di un fuoristrada ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail. Ha concluso la sua corsa in mezzo alla strada. Sul posto i carabinieri.
Si sono formate lunghe code.
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