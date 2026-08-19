Schianto in moto: muore giovane di 22 anni

Un motociclista di 22 anni, residente a Castellamonte, nel Canavese, è morto l’altra sera in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 lungo la circonvallazione di San Giorgio Canavese. Il giovane viaggiava sulla provinciale tra Caluso e Ozegna in sella a una Suzuki GSX R 750 quando si è scontrato con una Fiat Panda.

L’impatto è avvenuto nei pressi del semaforo all’incrocio con le strade che conducono verso Ciconio, Lusigliè e il centro di San Giorgio Canavese. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari, con un’ambulanza della Croce Rossa, e i carabinieri incaricati di effettuare i rilievi.

L’impatto non gli ha lasciato scampo

La violenza dello schianto ha provocato danni pesantissimi a entrambi i veicoli. La motocicletta è finita sull’asfalto e numerosi frammenti sono stati proiettati lungo la carreggiata. Anche la Panda ha riportato conseguenze evidenti, in particolare nella parte anteriore e sulla fiancata sinistra.

I soccorritori hanno tentato di prestare aiuto al ventiduenne, ma le lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. Il conducente della Panda, un uomo di 33 anni residente a Rivarolo Canavese, è stato invece assistito sul posto e successivamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni non risultano gravi.

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