Scherzo folle: olio motore nella bibita

Olio motore nella bibita offerta all’amico: follia alla festa di compleanno. Uno “scherzo” ha rischiato seriamente di concludersi in tragedia.

Un drink offerto “per gioco” che si trasforma in un episodio gravissimo, con conseguenze che avrebbero potuto essere ben più serie. È quanto accaduto qualche sera fa a Verbania, durante una festa di compleanno tra minorenni nei pressi di una spiaggia pubblica vicino a uno stabilimento balneare.

Secondo quanto ricostruito, un ragazzo avrebbe offerto a un coetaneo una bevanda analcolica, presentandola come innocua. Poco dopo averla ingerita, però, il giovane ha accusato un malore improvviso, richiedendo l’intervento immediato dei presenti. Nel frattempo, molti dei partecipanti si sarebbero allontanati rapidamente dal luogo.

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