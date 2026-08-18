Al santuario di Oropa il programma di sabato 22 agosto si apre alle ore 15 con la visita guidata alla Passeggiata dei Preti.

Santuario di Oropa: visita alla Passeggiata dei preti

E’ uno degli itinerari panoramici più caratteristici di Oropa. Prenotazione consigliata Alle ore 17.30 è in programma l’escursione guidata al Rifugio Rosazza con aperitivo al rifugio. È necessaria la prenotazione.

La giornata si conclude alle ore 21 con la suggestiva visita sotto le stelle alla Basilica Superiore, che comprende la salita alla Cupola in ascensore. Un’opportunità per conoscere l’architettura della Basilica e ammirare Oropa dall’alto in un’atmosfera particolare, dopo il tramonto. Prenotazione consigliata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook