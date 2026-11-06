Un’analisi dettagliata, condotta per la prima volta con tecnologie di ultima generazione, fotografa la straordinaria attrattività del Santuario di Oropa.

Santuario di Oropa: in un anno 638.320 presenze complessive

Grazie allo studio gratuito offerto dall’azienda friulana Motion Analytica, nata nel 2018 e specializzata nel tracciare gli spostamenti attraverso i dati delle SIM telefoniche, l’amministrazione ha oggi a disposizione una mappa reale dei flussi turistici e devozionali.

Nell’arco di dodici mesi sono state registrate 638.320 presenze complessive, corrispondenti a ben 482.860 accessi unici, al netto dei visitatori ricorrenti. Si tratta di stime prudenziali, che non calcolano chi non possiede uno smartphone, ma che posizionano già Oropa al di sopra di celebri mete internazionali come la Santa Casa di Loreto, la Reggia di Venaria o la Valle dei Templi di Agrigento.

I dati evidenziano un’affluenza costante durante tutto l’anno, pur con inevitabili picchi stagionali: l’estate domina con 233.260 presenze, seguita dall’autunno (145.660), dalla primavera (137.660) e dall’inverno (124.630). La media giornaliera oscilla dalle 1.040 persone di marzo alle 3.050 di agosto. Emblematico il confronto tra giornate ordinarie e festive: a Ferragosto l’affluenza cresce del 630% rispetto a un venerdì d’autunno. Tra i giorni da record spiccano domenica 5 luglio (6.720 visitatori), il 15 agosto (6.130) e la Fiera di San Bartolomeo del 13 settembre (5.590).

Il profilo del visitatore italiano vede una netta prevalenza femminile (60% contro il 40% maschile) e un pubblico maturo: l’80% ha più di 45 anni (quasi il 40% oltre i 65), mentre i giovani rappresentano il 20%. Tra gli stranieri guidano le presenze i turisti da Francia, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi.

Per l’Amministrazione del Santuario, che ha espresso profonda gratitudine a Motion Analytica, questi dati non costituiscono una semplice curiosità, ma la base strategica per pianificare la comunicazione futura, destagionalizzare i flussi e valorizzare al meglio il complesso mariano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook