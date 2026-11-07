Un intervento tempestivo, la capacità di mantenere la lucidità e la preparazione necessaria per affrontare un’emergenza. Sono stati questi gli elementi che, nella primavera del 2025, hanno permesso al biellese Alex Franciosa, agente della polizia locale di Borgosesia, di salvare la vita a un automobilista colto da arresto cardiaco mentre si trovava alla guida.

L’uomo aveva avvertito un malore improvviso ed era riuscito ad accostare la vettura prima di perdere conoscenza. Una circostanza che ha consentito all’agente, in servizio nella zona, di intervenire rapidamente e prestare i primi soccorsi.

Resosi conto della gravità delle condizioni dell’automobilista, Franciosa ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendo nell’assistenza fino all’arrivo dei sanitari del 118. Il personale medico ha quindi preso in carico il paziente, organizzandone il trasferimento in ospedale.

L’encomio ad Alex Franciosa durante il consiglio comunale

A distanza di tempo, il gesto dell’agente è stato ufficialmente riconosciuto dall’amministrazione comunale. In apertura dell’ultima seduta del consiglio comunale di Borgosesia, il sindaco Fabrizio Bonaccio ha consegnato ad Alex Franciosa un encomio pubblico, a nome dell’intera comunità.

Un riconoscimento per il contributo determinante alla salvezza dell’automobilista e per la professionalità dimostrata in una situazione particolarmente delicata.

«In apertura del consiglio comunale ho avuto il piacere di consegnare all’agente della polizia locale Alex Franciosa l’encomio per il gesto che ha salvato una vita umana», ha commentato il primo cittadino.

Il ringraziamento del sindaco

Bonaccio ha voluto sottolineare soprattutto la tempestività e l’efficacia dell’intervento, oltre alla preparazione dimostrata dall’agente nel gestire l’emergenza.

«Con un intervento di rianimazione tempestivo ed efficace ha soccorso un cittadino in arresto cardiaco, dimostrando grande professionalità, preparazione, prontezza e sangue freddo. Grazie, Alex, da parte di tutta la nostra comunità».

Una vicenda che mette in luce l’importanza della formazione nelle tecniche di primo soccorso e della capacità di intervenire rapidamente quando ci si trova davanti a un’emergenza. In questo caso, la preparazione di un agente della polizia locale ha fatto la differenza, trasformando un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche in una storia a lieto fine.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook