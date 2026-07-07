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Rubano il crocifisso in casa parrocchiale: tre arresti

Sono stati sorpresi sul fatto

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7 secondi fa

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giornata movimentata a cossato
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Rubano il crocifisso in casa parrocchiale: tre arresti

Domenica 5 luglio si erano introdotti nella casa parrocchiale del Barazzetto. I tre avevano rubano circa 30 euro oltre ad alcuni oggetti religiosi tra cui un crocifisso. Sono stati i carabinieri a scoprirli con le mani nel sacco. Arresto per tre uomini (uno straniero e due italiani): due di 34 anni e uno di 54. Sono stati processati per direttissima. Arresto convalidato e il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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