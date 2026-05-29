Rubano i palloni a una squadra di calcio di bambini

La scorsa notte (tra martedì e mercoledì) ignoti sono entrati nella sede dell’Asd Prato Sesia portando via attrezzature per la manutenzione, computer, palloni nuovi e tutto il materiale presente nel bar della struttura sportiva. A denunciare l’accaduto è stata la stessa società calcistica attraverso un messaggio pubblicato sui social, dove ha raccontato il forte sconforto vissuto da dirigenti, volontari e famiglie dopo il furto.

Una ferita per tutto il paese

Il danno economico è pesante, ma a colpire maggiormente la società è il valore simbolico di quanto accaduto. La sede dell’Asd Prato Sesia rappresenta infatti un punto di riferimento per decine di famiglie e soprattutto per i bambini che frequentano il campo sportivo durante l’anno. Come è noto, da tempo a Prato Sesia non c’è più una prima squadra, per cui tutto l’impegno è rivolto ai più piccoli.

Nel messaggio pubblicato online, la società ha spiegato come quel luogo sia prima di tutto uno spazio sicuro, dove i più piccoli crescono insieme attraverso il gioco, l’amicizia e la collaborazione. Una realtà che negli ultimi mesi stava vivendo una fase di crescita importante, con circa venti bambini coinvolti nelle attività sportive.

Festa finale sospesa

I volontari stavano organizzando la festa conclusiva della stagione sportiva. Erano già pronti dolci, piccoli lavori realizzati dai bambini e iniziative pensate per raccogliere fondi destinati all’acquisto di nuove attrezzature per il settore giovanile.

Il furto ha però cambiato completamente la situazione. «Mai avremmo immaginato di dover ripartire da zero», hanno scritto i responsabili della società, esprimendo amarezza per un gesto che ha colpito direttamente una realtà costruita grazie all’impegno di volontari e famiglie del territorio.

L’appello alla comunità

Dopo l’episodio, l’Asd Prato Sesia ha deciso di chiedere aiuto alla comunità locale. L’invito è rivolto a cittadini, tifosi e sostenitori che vogliano contribuire, anche con una piccola offerta, alla ripartenza dell’attività sportiva dedicata ai bambini. La raccolta è aperta online su l portale Gofoundme: si intitola “fai ripartire la nostra squadra!”.

La raccolta fondi punta non solo a recuperare il materiale rubato, ma anche a dimostrare vicinanza ai giovani calciatori e ai volontari che ogni settimana portano avanti il progetto sportivo. Sui social, nelle ore successive alla pubblicazione del post, sono già comparsi numerosi messaggi di solidarietà e sostegno da parte di residenti e appassionati.

pc.p.

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