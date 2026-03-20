Roasio ricorda Matteo Senfet

Un momento per trasformare il dolore in memoria condivisa e impegno per la comunità. Oggi, venerdì 20 marzo, a Roasio la “Giornata della Felicità” assumerà un significato ancora più profondo, diventando un’occasione per ricordare Matteo Senfet, il ragazzo scomparso a soli 17 anni in un tragico incidente stradale nel settembre 2023.

L’appuntamento è fissato alle 10 in piazza Ceroni 3, nella frazione di San Maurizio. Non sarà una semplice ricorrenza, ma un momento di condivisione voluto dall’amministrazione comunale insieme alla famiglia di Matteo, che ha scelto di trasformare il dolore in iniziative concrete a favore del paese.

Ci saranno le scuole e l’arcivescovo

Alla mattinata prenderanno parte tutte le realtà locali, a partire dagli studenti e dagli insegnanti delle scuole del territorio, compresi i più piccoli del micronido. Un segnale forte, che unisce generazioni diverse nel segno della memoria. Prevista anche la partecipazione del parroco don Pier Leo Lupano e del vescovo monsignor Marco Arnolfo, che guideranno un momento di benedizione e riflessione.

Cuore dell’iniziativa sarà la posa di un nuovo arredo urbano dedicato a Matteo. Un gesto simbolico, ma anche concreto, pensato per rendere il paese più accogliente e per mantenere vivo il ricordo del giovane nella quotidianità della comunità.

L’invito del sindaco Gianmario Taraboletti è rivolto a tutti i cittadini: partecipare significa non solo ricordare, ma anche condividere un messaggio di solidarietà e vicinanza. La piazza si trasformerà così in uno spazio di vita e incontro, dove la memoria potrà continuare a vivere nei gesti di ogni giorno

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