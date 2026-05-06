“La sanità piemontese non insegue i numeri, ma risponde ai bisogni delle persone. Con questo provvedimento garantiamo un investimento di 209 milioni di euro che serve a coprire e finanziare una precisa scelta politica: più personale, più prestazioni e il rafforzamento del sistema pubblico”. Così Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta il disegno di legge 132 “interventi urgenti in materia sanitaria”.

Riva Vercellotti (FdI): “Sulla sanità si investono 209 milioni di euro”

“Il costo del personale in Piemonte è superiore di tre punti percentuali rispetto alla media nazionale. Tra il 2019 e il 2025 abbiamo investito 534 milioni di euro in più per il personale, con oltre 4.200 assunzioni oltre il turnover. È un investimento consapevole: senza medici e infermieri le strutture restano scatole vuote. Grazie a questa scelta, nel 2025 abbiamo erogato 2.200.000 prestazioni, superando persino i livelli pre-pandemici del 2019”.

“Sulle liste d’attesa l’impegno è massimo – prosegue Riva Vercellotti. – Lo dimostrano le oltre 250.000 prestazioni erogate nei fine settimana e in fascia serale. Abbiamo stanziato ulteriori 5 milioni di euro per superare i vincoli nazionali e garantire continuità assistenziale. Parallelamente, stiamo eliminando la spesa improduttiva: il ricorso ai medici ‘gettonisti’ e i costi per affitti passivi sono in netto calo, con una riduzione del 30% dei costi energetici già nel primo anno”.

Il capogruppo di FdI sottolinea inoltre l’importanza dell’operazione di riallineamento contabile: “Entro il giugno di quest’anno chiuderemo delle partite sospese che risalgono addirittura al 2011. Recuperiamo oltre 90 milioni di euro attraverso un’operazione di trasparenza che non toglie un euro ai servizi, ma mette in ordine i conti ereditati dal passato. Con il nuovo Piano Socio-sanitario, gli investimenti con i fondi del PNRR, i nuovi ospedali di Alessandria e Cuneo finanziati dall’INAIL e il CUP unico regionale attivo dal 2027, stiamo costruendo una sanità moderna, pubblica e vicina ai cittadini”.

“Avremmo potuto scegliere la strada del pareggio di bilancio immediato tagliando i servizi. Abbiamo scelto la strada più difficile, ma più giusta: investire nelle persone e nel territorio. Dietro ogni numero ci sono diritti e noi abbiamo scelto di difendere il diritto alla salute dei piemontesi”, conclude Riva Vercellotti.

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