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Ritrovato a Pavignano lo scooter rubato a Biella

Ritrovamento grazie alla segnalazione di una cittadina

Pubblicato

13 secondi fa

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Ritrovato a Pavignano lo scooter rubato a Biella.

L’altro giorno una donna residente a Pavignano ha chiamato i carabinieri in quanto aveva notato vicino a casa uno scooter parcheggiato. E poco prima aveva visto sui social l’annuncio di un ragazzo che cercava uno scooter identico rubatogli qualche giorno prima.

I carabinieri si sono portati sul posto. Ed effettivamente il mezzo risultava rubato. A quel punto è stato contattato il proprietario che ha recuperato il mezzo.

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