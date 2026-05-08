Il Consiglio Comunale di Biella, nella seduta di martedì scorso, ha approvato all’unanimità l’istituzione della Consulta Giovanile della Città di Biella e il relativo regolamento, segnando un importante passo avanti nel percorso di partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita

istituzionale, sociale e culturale del territorio.

Costituita la consulta giovanile della Città di Biella

La Consulta Giovanile sarà un organismo di partecipazione, consultazione e proposta, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento attivo dei giovani e rafforzare il dialogo tra mondo giovanile e istituzioni. L’organismo avrà il compito di rappresentare bisogni, istanze e idee dei giovani biellesi, contribuendo allo sviluppo sociale e culturale della città.

Tra le sue finalità rientrano la promozione dei valori della democrazia, della partecipazione, dell’inclusione e dei principi di sostenibilità sociale e ambientale. La Consulta opererà inoltre come organo consultivo dell’Amministrazione comunale e potrà, di propria iniziativa, formulare proposte da sottoporre alla Giunta e/o al Consiglio Comunale.

La partecipazione sarà gratuita. Inoltre la Consulta avrà una durata triennale dalla sua costituzione e, alla scadenza, sarà rinnovabile in un’ottica di continuità del progetto. Potranno farne parte associazioni giovanili con sede a Biella, al cui interno siano presenti almeno cinque iscritti di età non superiore ai 35 anni.

L’Assessore alle Politiche Giovanili, Edoardo Maiolatesi, dichiara: «Desidero ringraziare tutto il

Consiglio Comunale per aver dato un segnale concreto e condiviso ai giovani della nostra città. La

nascita della Consulta Giovanile rappresenta un investimento sul futuro di Biella, sulla creatività e

sulla capacità di sviluppo delle nuove generazioni. Vogliamo offrire ai giovani uno spazio reale di

ascolto e partecipazione, perché possano essere protagonisti della vita cittadina.»

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