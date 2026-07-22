“Riqualificazione degli Zumaglini, non in questo modo e non con questo scopo”.

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Andrea Basso, Pd.

“Il consiglio comunale di ieri ha reso evidente ciò che per noi era già ovvio: la cosiddetta riqualificazione dei giardini Zumaglini è un pretesto per i lavori necessari a dare seguito al progetto del sindaco, che ora parrebbe appoggiato da tutta la sua maggioranza, di spostare in centro il mercato cittadino.

Come ho sottolineato in consiglio, noi non siamo affatto contrari a una riqualificazione dell’area, ci mancherebbe altro, ma non in questo modo e non con questo scopo.

Lo spostamento del mercato al centro non darà nessun significativo impulso al commercio fisso: lo stesso sindaco ha ricordato, parlando dei parcheggi, che gli ambulanti hanno sottolineato da tempo che la loro clientela dedica mediamente non più di mezz’ora alla spesa, per poi tornarsene a casa: nessuno shopping in centro, nessuna “vasca” in via Italia.

In controtendenza rispetto ad altre città, italiane e non, il progetto si riduce a quanto necessario per fare posto alle bancarelle (da qui lo spostamento di ciliegi e dí melograni, questi ultimi per metterli poi chissà dove), senza aggiungere un metro quadrato di verde in più, anzi togliendone.

Se vera riqualificazione fosse, dovrebbe riguardare innanzitutto l’esistente, a partire dalla cassa armonica, che invece continua a essere dimenticata.

E probabilmente il disegno, la visione di città a breve, medio e lungo termine c’è: lasciare un segno, non importa se positivo o negativo, bello o brutto.

E il segno sarà una nuova rovente spianata di pietra come Piazza Vittorio Veneto, destinata a segnare in negativo il futuro della città dal punto di vista ambientale, senza significativi vantaggi per nessuno, se non per l’ego di chi questo progetto porta avanti, sordo ai richiami di chi lo invita a ripensarci”.

Andrea Basso – segretario del Circolo del Partito Democratico della città di Biella

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