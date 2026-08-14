Rifiuti abbandonati a Cossato: la protesta di una cittadina

Rifiuti abbandonati a Cossato: la protesta.

Una cittadina di Cossato ha protestato sul gruppo Facebook “Sei di Cossato” per l’abbandono di rifiuti per strada immortalando anche la situazione. “Questa era la situazione di ieri mattina nei pressi della campana per la raccolta del vetro in via Corteggiano, zona Aglietti. Una situazione che, sinceramente, definire di degrado è riduttivo”, scrive.

E aggiunge: “Gli operatori ecologici sono costretti a intervenire quasi quotidianamente per raccogliere rifiuti di ogni genere abbandonati dietro la campana. Rifiuti che, è bene ricordarlo, non dovrebbero essere lasciati lì: quella non è una zona destinata allo smaltimento dell’immondizia, per la quale esiste l’ecocentro, un servizio a disposizione dei cittadini e gratuito.

Si potrebbe pensare che alla base di questi comportamenti ci sia semplicemente l’ignoranza o la mancanza di informazione. Purtroppo, però, non sempre è così. Lo dico perché li vedo…. Ci sono persone che escono tranquillamente di casa, senza alcun timore e senza alcuna vergogna, e depositano i propri rifiuti dietro la campana. Altre arrivano furtivamente in macchina, si guardano intorno per assicurarsi che nessuno le stia osservando e poi scaricano i loro sacchi. Altre ancora arrivano, lasciano i rifiuti e ripartono immediatamente.

E la cosa più triste è che, in molti casi, si tratta di persone perfettamente consapevoli di quello che stanno facendo. Non è quindi una questione di non sapere, ma di non avere rispetto per il luogo in cui si vive e per le altre persone.

Ma quanto può durare questa situazione???? A queste persone vorrei dire semplicemente: VERGOGNATEVI!!!

Se avete dei rifiuti da smaltire, fatelo nel modo corretto. Non lasciateli per strada pensando che qualcun altro provvederà a raccoglierli.

Spero davvero che, prima o poi, questa situazione possa cambiare e che qualcuno intervenga concretamente e spero soprattutto che chi compie questi gesti inizi a capire che lasciare un sacco di immondizia dietro una campana non è una cosa normale e non è certamente un comportamento da persona civile”.

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