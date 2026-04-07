Riccardo Poma canta Bruce Springsteen

Nei giorni in cui Bruce Springsteeninaugura, negli Stati Uniti, il suo tour più “impegnato”, in chiave anti-Trump, è proprio allo Springsteen più politico che sarà dedicato il prossimo evento che lo storico negozio Cigna Dischi ospiterà.

Sarà Riccardo Poma, ad alcuni mesi di distanza dal primo appuntamento da lui dedicato al grande cantautore rock americano, a raccontare e cantare alcuni fra i pezzi del Boss più connotati politicamente, caratteristica questa comune a tutta la carriera di un cantautore che politico, nel senso più profondo, lo è stato sempre. Per questo la sua recentissima “Streets of Minneapolis”, instant song nata a ridosso dei crimini della milizia trumpiana anti-immigrazione, non è che l’atto più recente di un impegno lungo un periodo di tempo piuttosto ampio, che è esattamente quello scelto da Riccardo per selezionare una serie di brani che presenterà in chiave acustica.

Parole cantate e raccontate restituiranno quindi la realtà di un’America che sta mostrando il lato più oscuro del cosiddetto sogno americano, fatto di politiche interne autoritarie e esterne imperialiste, ma anche forse gli anticorpi atti a contrastarlo. Ed ecco che le canzoni di Springsteen che Riccardo canterà si faranno cronaca di questa America in lotta.

Appuntamento quindi alle ore 19,00 di venerdì 10 aprile, con entrata è libera e piccolo rinfresco offerto a fine evento.

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