Restauro del sipario del Sociale, raccolti solo 2520 euro su 53mila necessari.

Restauro del sipario del Sociale, raccolti solo 2520 euro

Non ha riscaldato il cuore dei biellesi la raccolta fondi per il restauro del sipario del teatro Sociale. A fronte di una spesa prevista di 53.680 euro la somma raccolta dall’associazione Art Bonus a metà aprile – ultimo dato dichiarato disponibile – era ferma ad appena 2.520. Evidentemente non si tratta di un dato aggiornato ma la circostanza che l’assessore alla Cultura Sara Gentile abbia espresso l’intenzione di organizzare un apposito appuntamento pubblico per suscitare un maggiore interesse conferma che l’obiettivo finale non è dietro l’angolo.

Il restauro è un progetto che va avanti da quasi due anni. Nel mese di luglio del 2024 il comune di Biella ha affidato il restauro dello storico sipario a Cesare Pagliero, esperto in questo genere di interventi, su consiglio della Soprintendenza. In particolare si tratta di un dipinto su tela di una superficie pari a 70 mq il cui disegno rappresenta il momento in cui Pietro Micca dà fuoco alle micce per salvare Torino, durante l’assedio del 1706. L’intervento prevede la pulitura del film pittorico, il consolidamento del tessuto, il risanamento delle cuciture e della foderatura, attualmente in fase di conservazione conservativa.

All’inizio dello scorso mese di marzo Art Bonus con l’appoggio del comune ha avviato la raccolta fondi. Per partecipare è possibile effettuare un bonifico n bonifico bancario intestato a Comune di Biella IBAN: IT26Q05034223 00000000012758 indicando come casuale: Art Bonus – Comune di Biella – Sipario storico Teatro Sociale di Biella.

Tutte le informazioni sul sito del comune e su ArtBonus.gov.it.

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