Rally Lana: Pinzano e Turati in testa dopo la prima giornata

Ha preso il via ieri, alla presenza del ministro dell’ambiente e della sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, la 38ª edizione del Rally Lana, ultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 1.

La competizione promossa dall’Automobile Club di Biella in collaborazione con “Veglio 4×4” e “Rally Lana Alive” ha visto al via 83 equipaggi scesi dalla pedana di piazza Vittorio Veneto per affrontare le due prove speciali che hanno caratterizzato la prima giornata.

Pinzano e Turati davanti a tutti sulla temutissima “Tracciolino”

La sfida cronometrica è iniziata dagli oltre quattordici chilometri della temutissima “Tracciolino”, affrontata alla luce dei fari. Su questo primo impegno Corrado Pinzano e Mauro Turati, in gara sulla Skoda Fabia della P.A Racing, hanno rispettato a pieno il pronostico della vigilia vincendo il parziale e infliggendo 18”5 a Thomas Paperini e Monica Cicognini, al via sulla Skoda della Power Group.

Alle spalle del toscano hanno chiuso Federico Santini e Gloria Andreis, anche loro su una Skoda.

Quarto tempo assoluto per il valdostano Elwis Chentre, coadiuvato da Max Bay sulla Skoda del team Miele, attardati da un problema alla luce del navigatore. Ottimo inizio gara per Alessandro Bocchio e Lenoardo Mazzilli al rietro nelle competizioni a bordo della Skoda Fabia con la quale hanno concluso questa prima prova con il quinto tempo e 33”6 dalla vetta.

Particolarmente veloce anche l’inizio di Alessandro Negri, figlio d’arte in gara con Marco Zegna sulla Skoda Fabia, autori del sesto tempo parziale.

Lo spettacolo della seguitissima “Super Speciale” cittadina

Ma il momento clou di questa prima giornata è stata senza dubbio la “Super Speciale” cittadina, seguita da un pubblico enorme. Millecinquecento metri di puro spettacolo dove Corrado Pinzano e Mauro Turati hanno nuovamente imposto il loro ritmo, precedendo di 1”8 Federico Santini e Gloria Andreis e di 2”3 Thomas Paperini e Monica Cicognini.

Nuovamente ottima la prova di Bocchio e Mazzilli autori del 4° tempo assoluto staccati di 3”1 davanti a Chentre e Bay i quali chiudono questa prova a 3”9 dalla vetta.

Le prime tre posizioni

Al termine della prima giornata la classifica vede quindi in testa la Skoda di Corrado Pinzano e Mauro Turati i quali guidano con 20”8 di vantaggio nei confronti della vettura identica di Thomas Paperini e Monica Cicognini. In terza posizione provvisoria Federico Santini e Gloria Andreis a 32”6 seguiti da Chentre e Bay a 35”1 tutti sulle Skoda.

La gara riprende oggi con le prove di Curino e Veglio dopo le quali i concorrenti faranno ritorno a Biella per l’arrivo finale.

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