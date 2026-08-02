AttualitàBiella
Ragazza rimane bloccata su un albero con il parapendio
E’ successo a Biella lungo la strada della Bossola.
Ragazza rimane bloccata su un albero con il parapendio.
E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una ragazza di 42 anni rimasta bloccata con il parapendio. E’ successo a Biella nella strada della Bossola.
La donna aveva dovuto effettuare una manovra d’emergenza finendo sopra un albero. Era sospesa a 15 metri di altezza e non riusciva a scendere. E’ stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.
I vigili del fuoco, anche l’utilizzo dell’elicottero, sono riusciti a liberarla e riportarla a terra.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Sorpresi a fare sesso al parco a Biella: non è reato
Attualità23 ore fa
Malore in casa: morto bimbo di tre mesi
Cronaca3 giorni fa
Camion con cestello si ribalta nel fossato: morto il conducente
Cronaca3 giorni fa
Auto si ribalta e precipita nel vuoto: conducente in lotta tra la vita e la morte
Attualità1 giorno fa