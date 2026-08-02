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Ragazza rimane bloccata su un albero con il parapendio

E’ successo a Biella lungo la strada della Bossola.

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12 secondi fa

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intrappolato con il parapendio
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Ragazza rimane bloccata su un albero con il parapendio.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una ragazza di 42 anni rimasta bloccata con il parapendio. E’ successo a Biella nella strada della Bossola.

La donna aveva dovuto effettuare una manovra d’emergenza finendo sopra un albero. Era sospesa a 15 metri di altezza e non riusciva a scendere. E’ stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

I vigili del fuoco, anche l’utilizzo dell’elicottero, sono riusciti a liberarla e riportarla a terra.

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