AttualitàCossatese
Ragazza investita a Cossato: portata al pronto soccorso
E’ successo in via Martiri della Libertà nei giorni scorsi
Ragazza investita a Cossato: portata al pronto soccorso.
Paura nei giorni scorsi a Cossato per un incidente stradale. Una ragazza è stata investita da un’auto in via Martiri della Libertà. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure del caso. Si è proceduto poi al trasporto in pronto soccorso.
Presenti i carabinieri sul posto per i rilievi del caso.
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