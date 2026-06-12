Ragazza investita a Cossato: portata al pronto soccorso.

Paura nei giorni scorsi a Cossato per un incidente stradale. Una ragazza è stata investita da un’auto in via Martiri della Libertà. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure del caso. Si è proceduto poi al trasporto in pronto soccorso.

Presenti i carabinieri sul posto per i rilievi del caso.

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