Seguici su

AttualitàCossatese

Ragazza investita a Cossato: portata al pronto soccorso

E’ successo in via Martiri della Libertà nei giorni scorsi

Pubblicato

6 minuti fa

il

Uomo di Sordevolo dà in escandescenza
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Ragazza investita a Cossato: portata al pronto soccorso.

Paura nei giorni scorsi a Cossato per un incidente stradale. Una ragazza è stata investita da un’auto in via Martiri della Libertà. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure del caso. Si è proceduto poi al trasporto in pronto soccorso.

Presenti i carabinieri sul posto per i rilievi del caso.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *