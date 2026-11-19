Qualità della vita: come si vive a Biella? Discretamente, almeno secondo l’Indagine sulla qualità della vita 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma.

Qualità della vita: Biella non decolla

La fotografia del territorio biellese restituisce un quadro fatto di luci e ombre. La provincia guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, passando dal 65esimo al 64esimo posto su 107 realtà esaminate. Ma resta nella parte centrale della graduatoria nazionale.

Nel confronto con le altre province piemontesi, Biella si colloca al quarto posto. Davanti ci sono Torino, che conquista la 26esima posizione, Cuneo (43esima), Novara (45ªesima e Verbano-Cusio-Ossola (47esima). Alle spalle del Biellese si trovano invece Asti (69esima), Vercelli (70esima) e Alessandria (72esima).

Un quadro che vede dunque il territorio biellese mantenersi nella fascia intermedia, senza riuscire però ad avvicinare le province piemontesi che occupano le posizioni più alte. L’indagine prende in considerazione nove dimensioni. Affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e turismo, intrattenimento e cultura. Proprio dall’analisi dei singoli indicatori emergono le maggiori differenze nella qualità della vita del Biellese.

Le posizioni nel dettaglio

Tra i risultati migliori spiccano istruzione e formazione, che confermano il 27esimo posto già raggiunto nel 2025. E reddito e ricchezza, dove la provincia compie un significativo passo avanti, passando dal 36esimo al 29esimo posto. Un miglioramento si registra anche per la popolazione, che sale dal 104esimo al 102esimo posto, pur rimanendo una delle dimensioni più problematiche. Non mancano, tuttavia, le note dolenti. La criticità più evidente riguarda la sicurezza sociale. Biella perde quattro posizioni rispetto all’anno precedente e scende al 103esimo posto, tra le ultime province italiane. Anche il capitolo reati e sicurezza mostra un arretramento, dal 68esimo al 75esimo posto. Peggiora inoltre il sistema salute, che passa dal 76esimo al 79esimo posto.

Sul fronte del lavoro, la provincia perde terreno: affari e lavoro scende dal 21esimo al 38esimo posto, con una flessione di 17 posizioni. Stabile invece l’ambiente, al 68esimo posto, mentre turismo, intrattenimento e cultura rimane fermo al 94esimo, confermandosi uno degli ambiti più deboli della graduatoria biellese.

Il confronto con il Piemonte

Guardando alle altre province della regione, Torino si conferma la realtà piemontese meglio posizionata, stabile al 26esimo posto. Cuneo arretra leggermente, dal 41esimo al 43esimo, mentre Novara compie un progresso di nove posizioni, passando dal 54esimo al 45esimo. Bene anche il Verbano-Cusio-Ossola, che guadagna quattro posti e raggiunge il 47esimo. Tra le province che seguono Biella, Alessandria registra il miglior recupero regionale, salendo dall’80esimo al 72esimo posto. Asti guadagna una posizione, passando dal 70esimo al 69esimo. Vercelli perde invece un posto, scendendo dal 69esimo al 70esimo.

A livello nazionale Bolzano prima “batte” Milano

A livello nazionale, l’edizione 2026 registra un cambio al vertice. Bolzano conquista il primo posto grazie alle performance in ambito economico, ambientale e turistico, scalzando Milano, che scende in seconda posizione. Bologna si conferma invece sul terzo gradino del podio. In fondo alla graduatoria si trova Taranto, al 107esimo posto dopo aver perso sei posizioni, preceduta da Crotone (106esimo) e Foggia (105esimo).

Complessivamente, la qualità della vita è giudicata buona o accettabile in 60 province su 107, esattamente come nel 2025. Un dato che indica una sostanziale stabilità a livello nazionale. La ricerca evidenzia inoltre una netta divisione geografica tra Centro-Nord e Mezzogiorno. La prima provincia del Sud a comparire in graduatoria è Isernia, al 67esimo posto, mentre l’ultima del Nord è Alessandria, al 72esimo. Il Nord-Est si conferma l’area più solida, con tutte le sue 22 province nei primi due gruppi della classifica, seguita dal Nord-Ovest, con 19 province su 25 nelle fasce della qualità della vita buona o accettabile. Anche il Centro mantiene risultati complessivamente positivi, con 18 province su 22 nei primi due gruppi.

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