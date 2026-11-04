Primo assaggio d’inverno: la neve è arrivata a Bielmonte – FOTO

Primo assaggio d’inverno: la neve è arrivata a Bielmonte.

Primo assaggio d’inverno: la neve è arrivata a Bielmonte

L’atmosfera si fa sempre più invernale sulle montagne biellesi, dove è arrivata la prima spruzzata di bianco. A documentare i primi fiocchi è la stessa pagina Facebook “Bielmonte”, che ha pubblicato le prime suggestive fotografie. Con un invito: “Preparate gli sci!”. Insomma un primo assaggio d’inverno che regala già un’atmosfera tutta da ammirare!

Immagini pagina Facebook Bielmonte

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