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Primo assaggio d’inverno: la neve è arrivata a Bielmonte – FOTO
Un’atmosfera tutta da ammirare. “Preparate gli sci!”
Primo assaggio d’inverno: la neve è arrivata a Bielmonte.
Primo assaggio d’inverno: la neve è arrivata a Bielmonte
L’atmosfera si fa sempre più invernale sulle montagne biellesi, dove è arrivata la prima spruzzata di bianco. A documentare i primi fiocchi è la stessa pagina Facebook “Bielmonte”, che ha pubblicato le prime suggestive fotografie. Con un invito: “Preparate gli sci!”. Insomma un primo assaggio d’inverno che regala già un’atmosfera tutta da ammirare!
Immagini pagina Facebook Bielmonte
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