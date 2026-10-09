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Prende una buca in via Rivetti a Vigliano e cade dalla moto

Pubblicato

6 secondi fa

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auto fuori strada nella notte
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Prende una buca in via Rivetti a Vigliano e cade dalla moto. Incidente ieri sera a Vigliano Biellese. Una ragazza ha perso il controllo del proprio mezzo mentre rientrava a casa a causa di un avvallamento.

Sul posto i carabinieri. La giovane è stata soccorsa.

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