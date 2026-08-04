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Pray piange Cristina Cagnardi: aveva 51 anni

L’allarme lanciato da amici e parenti

Pubblicato

35 secondi fa

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lutto per un giovane padre di 53 anni
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Una donna sulla cinquantina è stata trovata senza vita nella prima serata di ieri, domenica 2 agosto, nella zona di Pray.

Pray piange Cristina Cagnardi: aveva 51 anni

L’allarme è stato lanciato da alcuni amici e conoscenti che, non riuscendo più a contattarla, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche vigili del fuoco e carabinieri.

La donna era molto conosciuta in zona.
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