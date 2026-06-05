Attualità
Pozzolo: “Ho fatto un incidente. C’erano condizioni estreme”
Il deputato ha dato la propria versione con un video sui social.
po l’incidente di martedì scorso sulla superstrada che collega Biella a Vigliano, il deputato Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale ha diffuso un video sulla propria pagina social.
“Si ho fatto un incidente stradale, c’era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse – riporta l’Ansa -.Il manto stradale era completamente ricoperto d’acqua, l’auto ha fatto acquaplanning ed è uscita di corsia”.
Pozzolo: “Ho fatto un incidente. C’erano condizioni estreme”
Poi ha aggiunto: “E’ un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili. Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune”. Ha poi ribadito: “Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L’incidente che è avvenuto è l’incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque”.
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