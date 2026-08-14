Pozzolo (Fn): “Caselle non diventi satellite di Malpensa”

“Abbiamo appreso oggi dalla stampa dell’ipotesi di una integrazione tra Torino Caselle, Milano Malpensa e Milano Linate. Una prospettiva che può rappresentare un’opportunità, ma sulla quale serve massima prudenza. Un sistema aeroportuale integrato del Nord-Ovest può essere positivo solo se Torino sarà un partner e non un satellite di Milano. Caselle è un’infrastruttura strategica ed essenziale per il Piemonte: è fondamentale per il turismo, per le imprese, per gli investimenti e per lo sviluppo economico dell’intero territorio. Per questo ogni scelta sul suo futuro deve essere valutata e governata dalla politica piemontese, mettendo al centro l’interesse di Torino e del Piemonte, con precise garanzie su investimenti, rotte, collegamenti, occupazione e sviluppo dello scalo. Non siamo contrari all’integrazione. Siamo contrari a un’integrazione nella quale Milano decide e Torino si adegua. Se nascerà un vero sistema aeroportuale del Nord-Ovest, capace di rafforzare tutti gli scali e la competitività dei nostri territori, saremo i primi a sostenerlo. Ma se l’operazione dovesse trasformare Caselle nel satellite di Malpensa, diremo con chiarezza di no. La fregatura, se c’è, va vista prima e non quando sarà troppo tardi. Caselle deve essere un motore dello sviluppo del Piemonte, non una periferia aeroportuale di Milano”.

Così il deputato Emanuele Pozzolo, responsabile di Futuro Nazionale con Vannacci in Piemonte.

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