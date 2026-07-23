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“Plutone è disperso, qualcuno lo ha visto?”

Appello del cuore per riportarlo a casa

Pubblicato

41 secondi fa

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L'appello. "Plutone è disperso. E' da sabato mattina che lo cerchiamo, di taglia medio/grande, è "partito" da Occhieppo inferiore. Chi lo avvista può chiamare il numero 3299841334 - Stefano. Grazie di cuore se riuscirete ad aiutarci a trovarlo".
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“Plutone è disperso, qualcuno lo ha visto?”.

“Plutone è disperso, qualcuno lo ha visto?”

L’appello.

“Plutone è disperso. E’ da sabato mattina che lo cerchiamo, di taglia medio/grande, è “partito” da Occhieppo inferiore.
Chi lo avvistasse può chiamare il numero 3299841334 – Stefano. Grazie di cuore se riuscirete ad aiutarci a trovarlo”.

"Plutone è disperso. E' da sabato mattina che lo cerchiamo, di taglia medio/grande, è "partito" da Occhieppo inferiore. Chi lo avvista può chiamare il numero 3299841334 - Stefano. Grazie di cuore se riuscirete ad aiutarci a trovarlo".

 

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