AttualitàBiella
“Plutone è disperso, qualcuno lo ha visto?”
Appello del cuore per riportarlo a casa
“Plutone è disperso, qualcuno lo ha visto?”.
“Plutone è disperso, qualcuno lo ha visto?”
L’appello.
“Plutone è disperso. E’ da sabato mattina che lo cerchiamo, di taglia medio/grande, è “partito” da Occhieppo inferiore.
Chi lo avvistasse può chiamare il numero 3299841334 – Stefano. Grazie di cuore se riuscirete ad aiutarci a trovarlo”.
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