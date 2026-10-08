Pioggia e nuvole non mollano la presa sul Biellese. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Pioggia e nuvole non mollano la presa sul Biellese

Nella notte si prevede una copertura nuvolosa completa con pioggia leggera. Le temperature si attestano attorno ai 17°C, mentre l’umidità è molto alta, circa il 96%. La velocità del vento è debole, oscillando tra 0,5 e 1,8 km/h, prevalentemente da direzione sud-sud ovest.

Durante la mattina, le condizioni meteo continuano a essere caratterizzate da pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature si mantengono intorno ai 16-19°C. L’umidità rimne elevata, con valori tra il 94% e il 97%. La velocità del vento aumenta leggermente, raggiungendo i 3,4 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non subisce significative variazioni. La pioggia leggera persiste, con temperature che si attestano attorno ai 14-20°C. La copertura nuvolosa è quasi totale, con un’umidità che si mantiene sopra l’80%. Le raffiche di vento possono raggiungere i 14,8 km/h.

La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono fino a 12-13°C. Le precipitazioni si intensificano, con pioggia moderata prevista. L’umidità si attesta attorno al 90%, mentre il vento può soffiare a velocità comprese tra i 4,4 km/h e i 6,7 km/h.

In sintesi, ci si aspetta una giornata prevalentemente piovosa con temperature miti, ma in calo verso la sera.

LEGGI ANCHE: Caldo, verso il disastro: “Rivoluzione verde o in pochi decenni Biella sarà invivibile”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato