AttualitàBiella
Pioggia di like per la foto dei carabinieri a Oropa
La pattuglia immortalata davanti al santuario innevato
Non è passata inosservata la fotografia dei carabinieri a Oropa, scattata nella suggestiva cornice del santuario, che ieri mattina è stato ricoperto dalla neve (qui le prime foto).
Carabinieri a Oropa con il santuario innevato sullo sfondo
La fotografia, scattata ieri mattina, è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’Associazione dell’Arma, “Carabinieri 112”.
“Buongiorno dal Santuario di Oropa (Biella) – il testo del post che accompagnava l’immagine -, dove la neve e il sole incorniciano la presenza rassicurante dei carabinieri. Un augurio di buona giornata all’insegna della bellezza italiana e della sicurezza”.
In poche ore ha raccolto oltre mille reazioni e quasi 200 commenti.
