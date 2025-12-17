Seguici su

Pioggia di like per la foto dei carabinieri a Oropa

La pattuglia immortalata davanti al santuario innevato

54 minuti fa

carabinieri oropa

Non è passata inosservata la fotografia dei carabinieri a Oropa, scattata nella suggestiva cornice del santuario, che ieri mattina è stato ricoperto dalla neve (qui le prime foto).

Carabinieri a Oropa con il santuario innevato sullo sfondo

La fotografia, scattata ieri mattina, è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’Associazione dell’Arma, “Carabinieri 112”.

“Buongiorno dal Santuario di Oropa (Biella) – il testo del post che accompagnava l’immagine -, dove la neve e il sole incorniciano la presenza rassicurante dei carabinieri. Un augurio di buona giornata all’insegna della bellezza italiana e della sicurezza”.

In poche ore ha raccolto oltre mille reazioni e quasi 200 commenti.

