Piemonte nella morsa del caldo: temperature fino a 36 gradi.

Piemonte nella morsa del caldo: temperature fino a 36 gradi

Il caldo aumenta in Piemonte tra domenica 24 e mercoledì 27 maggio, con il picco atteso tra martedì e mercoledì sulle pianure regionali.

Già ieri, sabato 23 maggio, le temperature hanno raggiunto valori elevati, con massime diffuse attorno ai 29-30 gradi e punte vicine ai 32 gradi sull’Alessandrino. Oggi, domenica 24 maggio, è previsto un ulteriore lieve aumento, mentre l’inizio della settimana porterà il vero apice della prima fase calda.

Secondo le previsioni, tra lunedì e mercoledì sulle pianure piemontesi si potranno toccare diffusamente i 32-34 gradi. I valori più alti sono attesi soprattutto mercoledì, quando non si escludono picchi prossimi ai 35-36 gradi sulle basse pianure orientali.

Le aree più esposte saranno in particolare Torinese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese, Canavese e Novarese. Valori elevati sono attesi anche nei fondovalle di Aosta e Domodossola. Ma il caldo si farà sentire pure in quota, con temperature vicine ai 28-30 gradi verso gli 800-1.000 metri. Lo riporta Notizia Oggi

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