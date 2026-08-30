«Piazza Curiel è diventata luogo di bivacco per tossicodipendenti».

«Piazza Curiel è diventata luogo di bivacco per tossicodipendenti»

Nuove testimonianze di degrado dal centro cittadino. «Sono residente in piazza Eugenio Curiel – scrive una lettrice -. Segnalo una situazione che, ormai da troppo tempo, sta creando disagio e preoccupazione nella nostra bella piazza. La zona è diventata purtroppo un luogo di bivacco di alcune persone con problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono spesso accompagnati da cani lasciati senza guinzaglio e museruola. Il problema diventa grave perché il tutto avviene proprio in prossimità del parco giochi per i bambini. Parco per altro sempre molto frequentato da intere famiglie».

E prosegue. «Comprendo bene che dietro a questa situazione ci siano spesso persone con problemi e difficoltà importanti, allo stesso tempo però credo sia necessario tutelare i residenti, le famiglie e sopratutto i bambini che hanno il diritto di frequentare il parco in sicurezza e tranquillità. È necessario ridare decoro ad una piazza in centro città. La situazione attuale non è più tollerabile, serve un intervento concreto».

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