“Piangiamo la prossima scomparsa dei melograni e del verde urbano”.

“Piangiamo la prossima scomparsa dei melograni e del verde urbano” – FOTO

Continuano le reazioni sul futuro del verde cittadino. Nelle ultime ore sono comparsi alcuni cartelli davanti alla Fons Vitae, in viale Matteotti, e su una panchina dei Giardini Zumaglini, a testimonianza del malcontento per gli interventi previsti nell’ambito del progetto di trasferimento del mercato nel centro cittadino e per invitare alla firma della petizione online.

Sui fogli affissi si leggono messaggi simbolici che “piangono” la prossima scomparsa del Verde Urbano e dei melograni della Fons Vitae.

La questione è tornata al centro del dibattito ieri, quando nella seduta del consiglio comunale il sindaco Marzio Olivero ha confermato che nell’ambito del suddetto progetto, la cinquantina di ciliegi presenti sul lato nord dei giardini Zumaglini e i sei melograni della Fons Vitae in viale Matteotti verranno sradicati per essere piantumati (se le loro condizioni lo permetteranno) in altre zone della città.

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