Attualità
Persona ubriaca al pronto soccorso a Ponderano
All’arrivo dei militari l’uomo dormiva su una barella
Persona ubriaca al pronto soccorso a Ponderano.
Un uomo si è presentato in stato di ebbrezza al pronto soccorso di Ponderano. E ha iniziato a infastidire il personale. A quel punto è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. Al loro arrivo il soggetto dormiva in quanto sedato, in attesa di essere visitato.
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