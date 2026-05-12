Persona ubriaca al pronto soccorso a Ponderano.

Un uomo si è presentato in stato di ebbrezza al pronto soccorso di Ponderano. E ha iniziato a infastidire il personale. A quel punto è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. Al loro arrivo il soggetto dormiva in quanto sedato, in attesa di essere visitato.

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