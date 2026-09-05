Attualità
Persona dispersa nei boschi di Scopello trovata dai vigili del fuoco
L’uomo era finito in un’area particolarmente impervia
Nel pomeriggio di ieri venerdì 4 settembre intorno alle 14:40, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono stati allertati per la ricerca di una persona che non ritrovava più il sentiero per il rientro nei boschi sopra Scopello, in un versante particolarmente impervio.
L’uomo è stato localizzato dal personale della sala operativa dei Vigili del Fuoco di Vercelli mediante l’utilizzo della geolocalizzazione.
Il personale soccorritore dei Vigili del Fuoco sul posto insieme a quello del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Alagna e Volontari del Soccorso Alpino raggiungevano il disperso mediante tecniche TAS (Topografia Applicata al Soccorso).
Una volta raggiunto veniva riaccompagnato a valle mettendo in atto tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), vista la conformazione della zona piuttosto ripida.
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