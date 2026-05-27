Attualità
Per scappare alla polizia si lancia dall’auto in corsa
È successo stamattina in tangenziale
Tragedia sfiorata sulla tangenziale di Torino.
È successo oggi. Un uomo fermato dalla polizia di Stato ha deciso di lanciarsi dall’auto in corsa.
È quindi caduto sull’asfalto rischiando di essere investito da altre auto in transito.
L’uomo tentava di scappare dagli agenti che lo stavano accompagnando a Malpensa.
È stato assistito dai sanitari giunti sul posto e portato d’urgenza in pronto soccorso.
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