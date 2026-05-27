Attualità
Manuel Lunardon lascia il Gozzano
Il mister biellese ha ottenuto la salvezza nell’ultima stagione in serie D
Asdc Gozzano comunica che, consensualmente, si è conclusa la collaborazione con Mister Manuel Lunardon.
Manuel Lunardon lascia il Gozzano
In questi due anni Mister Lunardon ha lavorato con grande impegno, professionalità e disponibilità, contribuendo con passione al percorso della squadra e della società, sempre in un clima di rispetto e collaborazione.
A lui va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per il rapporto umano costruito giorno dopo giorno.
La società augura a Mister Lunardon le migliori soddisfazioni per il futuro, sportivo e personale, con la consapevolezza di salutarsi con stima reciproca e serenità.
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