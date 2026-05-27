Seguici su

Attualità

Manuel Lunardon lascia il Gozzano

Il mister biellese ha ottenuto la salvezza nell’ultima stagione in serie D

Pubblicato

55 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google
Asdc Gozzano comunica che, consensualmente, si è conclusa la collaborazione con Mister Manuel Lunardon.

Manuel Lunardon lascia il Gozzano

In questi due anni Mister Lunardon ha lavorato con grande impegno, professionalità e disponibilità, contribuendo con passione al percorso della squadra e della società, sempre in un clima di rispetto e collaborazione.
A lui va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per il rapporto umano costruito giorno dopo giorno.
La società augura a Mister Lunardon le migliori soddisfazioni per il futuro, sportivo e personale, con la consapevolezza di salutarsi con stima reciproca e serenità.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *