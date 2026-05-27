Attualità
Sciopero in vista nell’ambito della sanità pubblica
L’avviso dell’Asl Biella per venerdì 29 maggio
Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che le Organizzazioni Sindacali USI-CIT, Confederazione CUB, ADL VARESE, SI COBAS e SGB hanno proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 29 maggio 2026 dalle ore 00,01 alle ore 23.59
Hanno aderito allo sciopero le Organizzazioni Sindacali FI-SI Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti, FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, SBM e CUB PI.
Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.
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