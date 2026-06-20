«Per il Piazzo bus piccoli e un percorso ad anello».

«Per il Piazzo bus piccoli e un percorso ad anello»

«L’obiettivo politico è l’efficientamento del servizio al Piazzo». Parte da qui la linea tracciata dall’assessore Edoardo Maiolatesi, che inquadra quello che potrebbe essere il futuro prossimo della navetta e, quindi, dei collegamenti tra città e borgo storico.

«Sono in corso i confronti con Atap per capire come rendere il servizio più efficiente, anche attraverso l’impiego di mezzi più piccoli, in grado di garantire anche il passaggio in piazza Cisterna e, in questo modo, una sorta di percorso ad anello tra parte alta e bassa della città», spiega l’assessore. «I passaggi da fare sono diversi: da un lato Atap deve verificare la disponibilità di mezzi adeguati, dall’altro proseguono i confronti con l’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi e con l’Agenzia della mobilità».

Un tavolo che punta a entrare nel vivo a breve: «È previsto un incontro tra le diverse parti tra la fine del mese e l’inizio del prossimo per valutare la possibilità di integrare questa linea».

Un progetto ancora in fase di definizione ma sul quale, conclude Maiolatesi, «le interlocuzioni sono positive e stiamo cercando la soluzione migliore per rendere il servizio più efficace e realmente rispondente alle esigenze del territorio».

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