Gli oltre 70 lavoratori dello stabilimento Coca-Cola “CircularPET” di Gaglianico hanno condiviso ieri una pausa pranzo speciale insieme ai ragazzi di PizzAut e Moolanén.

Per i dipendenti Coca Cola pausa pranzo con PizzAutoBus Biella

A bordo del PizzAutoBus Biella, hanno preparato e servito le pizze direttamente nel piazzale interno del sito produttivo.

Da settembre, infatti, l’esperienza di PizzAut è approdata anche nel Biellese con il primo PizzAutoBus al di fuori della Lombardia. Il foodtruck è gestito da Moolanén, cooperativa di comunità formata da realtà sociali che da anni operano nella provincia. Il progetto unisce formazione, lavoro e inclusione sociale e lavorativa, affidando alle ragazze e ai ragazzi autistici un ruolo concreto nel servizio, nel rapporto con la clientela e nell’organizzazione degli eventi.

Per Coca-Cola HBC, che collabora con PizzAut anche nella sede di Milano, il pranzo è stato anche un’occasione per sostenere un’iniziativa che genera opportunità di crescita professionale e autonomia per le persone autistiche, contribuendo a creare valore per il territorio.

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