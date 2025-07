Pedalando tra i Sacri Monti propone una tappa da Varallo a Oropa

Pedalando tra i Sacri Monti propone una tappa da Varallo a Oropa

Per la prima volta il progetto “Pedalando tra i Sacri Monti” si trasforma in una vera e propria piccola avventura. Sarà divisa su due giorni. Sabato 26 e domenica 27 luglio, l’iniziativa cicloturistica farà tappa da Varallo a Oropa, toccando due dei Sacri Monti patrimonio UNESCO e attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi del Piemonte.

Programma

Il ritrovo è previsto sabato 26 luglio alle ore 8.45 presso il parcheggio della funivia del Sacro Monte di Varallo. La formula resta quella ormai consolidata: escursione in e-bike con guida cicloturistica. Percorso di circa 90 km distribuito su due giornate, con pernottamento in struttura accogliente. Vale a dire (Hotel della Brughiera – Valdilana. A seguire visita guidata al Sacro Monte di arrivo.

Il viaggio si snoda tra valli, torrenti e santuari, lungo un itinerario che attraversa la Valsesia, la Valsessera, l’Oasi Zegna e la Valle Cervo. Dopo la partenza da Varallo e una prima parte del percorso lungo il fiume Sesia e i paesi della Valsesia. La giornata di sabato si concluderà a

Valdilana, porta dell’Oasi Zegna.

Domenica 27 luglio si ripartirà attraverso la Conca dei Rododendri, passando per Bielmonte e il Santuario di San Giovanni d’Andorno per poi scendere verso il Santuario di Oropa, dove si concluderà l’esperienza con una visita guidata.

Il rientro al punto di partenza sarà garantito da un transfer gratuito per persone e bici. La partecipazione è gratuita (guida, visita, noleggio e-bike e transfer inclusi), mentre pranzi, cena, pernottamento sono a carico dei partecipanti.

Il pernottamento presso l’Hotel della Brughiera ha un costo di 60 euro a persona con colazione inclusa (con supplementi per stanza singola o doppia uso singola). La cena e il pranzo al sacco per la domenica costano 30 euro. La caparra deve essere versata direttamente alla struttura, contattando il numero 392.0822366.

«“Pedalando tra i Sacri Monti” è un progetto cicloturistico che nel corso del 2025 toccherà tutti i Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia – spiega Ludovico Bizzocchi di BL.outdoor Srl,

organizzatore dell’evento – Un viaggio a tappe tra natura, spiritualità e patrimonio artistico che

promuove un turismo lento e consapevole. Dopo questa quinta tappa, il percorso proseguirà con le

tratte Oropa – Belmonte e Belmonte – Crea (le date esatte saranno comunicate nei prossimi giorni,

ndr). Chi parteciperà a tutte le tappe riceverà un riconoscimento speciale per aver completato

l’intero itinerario tra i Sacri Monti».

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook