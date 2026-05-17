Paura per un minore sparito: era al Lunapark di Biella.

Paura per un minore sparito: era al Lunapark di Biella

Ieri un ragazzo minorenne non dava più sue notizie. Era stato diramato anche un avviso di ricerca dei carabinieri. Ma per fortuna non era successo nulla di grave. Semplicemente aveva voglia di andare al Luna Park di Biella ed è lì che si trovava. Ha poi fatto rientro.

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