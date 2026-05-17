Attualità
Paura per un minore sparito: era al Lunapark di Biella
Tutto si è risolto nel migliore dei modi
Paura per un minore sparito: era al Lunapark di Biella.
Paura per un minore sparito: era al Lunapark di Biella
Ieri un ragazzo minorenne non dava più sue notizie. Era stato diramato anche un avviso di ricerca dei carabinieri. Ma per fortuna non era successo nulla di grave. Semplicemente aveva voglia di andare al Luna Park di Biella ed è lì che si trovava. Ha poi fatto rientro.
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