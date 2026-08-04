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Patteggia il prete accusato di atti sessuali su 16enne
Dovrà frequentare anche un percorso riabilitativo
Ha patteggiato due anni di reclusione con pena sospesa un sacerdote di 39 anni, in passato in servizio nell’Aronese, accusato di atti sessuali con una minorenne di 16 anni. La decisione è stata definita dal tribunale nell’ambito del procedimento nato da fatti risalenti al 2023 e contestati dalla Procura.
Patteggia il prete accusato di atti sessuali su 16enne
La sospensione della pena è subordinata all’obbligo di seguire un percorso di riabilitazione presso un istituto specializzato nella prevenzione e nel contrasto ai reati sessuali. Al religioso è stata inoltre riconosciuta l’attenuante del fatto di minore gravità.
L’indagine e le accuse
L’inchiesta riguarda il rapporto instaurato con una ragazza di 14 anni che frequentava l’oratorio della parrocchia dove il sacerdote prestava servizio come coadiutore. Nel corso della frequentazione i due si erano scambiati anche messaggi dal contenuto ritenuto equivoco.
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