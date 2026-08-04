Ha patteggiato due anni di reclusione con pena sospesa un sacerdote di 39 anni, in passato in servizio nell’Aronese, accusato di atti sessuali con una minorenne di 16 anni. La decisione è stata definita dal tribunale nell’ambito del procedimento nato da fatti risalenti al 2023 e contestati dalla Procura.

Patteggia il prete accusato di atti sessuali su 16enne

La sospensione della pena è subordinata all’obbligo di seguire un percorso di riabilitazione presso un istituto specializzato nella prevenzione e nel contrasto ai reati sessuali. Al religioso è stata inoltre riconosciuta l’attenuante del fatto di minore gravità. L’indagine e le accuse L’inchiesta riguarda il rapporto instaurato con una ragazza di 14 anni che frequentava l’oratorio della parrocchia dove il sacerdote prestava servizio come coadiutore. Nel corso della frequentazione i due si erano scambiati anche messaggi dal contenuto ritenuto equivoco.

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