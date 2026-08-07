AttualitàValle Cervo
Pastore colpito da un malore a Graglia
L’allarme dato dal fratello che era con lui
Pastore colpito da un malore a Graglia.
Intervento dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri ieri a Graglia. Un pastore di 63 ha accusato un malore. Era in compagnia del fratello quando si è sentito male. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno proceduto al ricovero in ospedale.
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