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Parte per le vacanze e scatta l’allarme a casa

La proprietaria aveva dimenticato la portafinestra aperta

Pubblicato

28 secondi fa

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Una partenza per le vacanze decisamente poco tranquilla quella vissuta da un residente di Quaregna Cerreto. Partito da poco per godersi qualche giorno di riposo, l’uomo aveva regolarmente inserito l’impianto d’allarme a protezione della propria abitazione prima di mettersi in viaggio. Ha dimenticato, tuttavia, un dettaglio fondamentale: lasciare una finestra aperta.

In piena notte, complici le correnti d’aria, il sistema anti-intrusione è scattato all’improvviso, segnalando il presunto pericolo al proprietario lontano da casa. Preso dal panico e nel timore che fosse in corso un tentativo di furto, l’uomo ha subito allertato i Carabinieri. Giunti sul posto per le verifiche, i militari hanno accertato che non si trattava di ladri, ma solo dell’aria che aveva fatto scattare i sensori.

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