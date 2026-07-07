Il tema dell’energia è stato al centro dell’Assemblea Generale 2026 di Unione Industriale Biellese, che si è svolta nella sede di Città Studi.

Paolo Barberis Canonico (Uib): “Una politica energetica strutturale”

Il presidente Uib, Paolo Barberis Canonico, ha delineato una visione di sviluppo fondata sul ruolo centrale dell’industria, individuando fra le priorità da affrontare, oltre alla questione dell’energia, i temi strategici della demografia e dell’attrattività del territorio, della burocrazia da semplificare e dei progetti necessari a rafforzare il Biellese.

La questione energetica emerge come una delle principali emergenze per il sistema produttivo italiano.

Secondo Barberis Canonico “il prezzo dell’energia rappresenta ormai una minaccia concreta alla competitività e in alcuni casi alla stessa sopravvivenza delle aziende”. Da qui la richiesta “di una politica energetica strutturale”.

Altro tema centrale e trasversale dell’intervento del presidente Uib è stato quello della crisi demografica, considerata non soltanto una questione sociale ma soprattutto economica. La risposta proposta passa attraverso una maggiore attrattività delle imprese e del territorio. Barberis Canonico ha ribadito la necessità di puntare sulle infrastrutture come la Pedemontana, senza dimenticare opere decisive che attendono la realizzazione, a partire dai collegamenti ferroviari diretti con Milano e Torino, considerati fattori indispensabili per migliorare accessibilità, competitività e capacità di attrazione del territorio.

(Ansa)

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